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На выставке CES 2020 представили уникальный "робо-мяч"

Samsung представила крошечного домашнего робота на выставке CES 2020

сегодня, 13:19
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Samsung представила крошечный роботизированный шарик Ballie, который напоминает мини-модель дроида BB-8 из "Звездных войн" на выставке CES 2020. Он оснащен камерами и может сопровождать вас по дому. Samsung рассказала о всевозможных способах взаимодействия Ballie с обитателями дома.

Компания утверждает, что Ballie может стать домашним помощником, консультантом по фитнесу и даже другом для детей или домашних животных. Например, он может активировать устройства "умного" дома, такие как пылесосы-роботы, когда решит, что требуется уборка.

В социальных сетях устройство уже сравнивали с роботами-компаньонами из нескольких фильмов, включая BB-8 из последних фильмов по вселенной Star Wars. "Ballie напомнил мне нечто среднее между игрушкой Sphero и R2-D2 из-за звуков, которіе он издает", - сказал Саймон Брайант из исследовательской компании Futuresource. 

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Персональные роботы являются перспективной тенденцией во всей отрасли роботизированной техники. Есть информация, что Amazon работает над собственным домашним роботом, который сможет взаимодействовать с пользователями дома. Издание Bloomberg впервые сообщило подробности о роботах Amazon в 2018 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung разработала виртуальную клавиатуру.

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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51003392
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