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Выставка CES 2020: французы представили уникального робота

Французская компания представила модель робота с открытым исходным кодом

сегодня, 18:23
Автор:

• Зинченко Павел

Французская компания Pollen Robotics внесла свой вклад в революцию в робототехнике с помощью своего робота с открытым исходным кодом Reachy.

Reachy был представлен во время события Unveiled на CES 2020. Робот с открытым исходным кодом способен на многое. Разработчики могут создавать множество приложений для системы, в то время как модульный характер робота позволяет использовать любое количество приложений, будь то служба питания, помощь клиентам и взаимодействие, демонстрации или любые другие исследования и разработки. Система поставляется со встроенным ИИ, который должен помочь разработчикам вникнуть в суть своих исследований без предварительной подготовки компонента машинного обучения.


Руки Reachy имеют семь степеней свободы передвижения и могут быть оснащены различными манипуляторами от захватных зажимов до гуманоидных рук с пятью пальцами. Робот также имеет специализированный шейный сустав, который позволяет его голове сгибаться, поворачиваться и наклоняться.

Но даже несмотря на то, что Reachy имеет открытый исходный код, цена делает его недоступным для бюджетов большинства пользователей. Базовая версия с одной рукой обойдется в 9000 долларов, в то время как лучшая версия с двумя руками и головой будет стоить около 17000 долларов. Компания надеется, что первая партия Reachy's (всего 15 моделей) будет готова к отправке в ближайшем будущем.

Как сообщало издание "Комментарии", на выставке CES 2020 представили уникальный "робо-мяч".

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Источник: https://justrealnews.ca/2020/01/05/reachy-is-an-expressive-open-source-robot/
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