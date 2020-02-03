Специальные роботы помогут пациентам с коронавирусом

В китайской больнице начали использовать двух роботов с искусственным интеллектом, способных дезинфицировать самих себя. Они помогут лечить пациентов с коронавирусом. По словам местной комиссии по здравоохранению, в провинции Гуандун пара роботов начала доставлять лекарства и еду больным, а также собирала простыни и медицинский мусор.

По словам чиновников, использование автоматических и самозаряжающихся машин может снизить нагрузку на медработников и уменьшит риск перекрестного заражения. По крайней мере, 20 медицинских работников в Китае заразились коронавирусом, занимаясь лечением пациентов. По словам экспертов, заболевание может распространяться при контакте с загрязненной слюной и прикосновением к загрязненным поверхностям.





На сегодняшний день китайские официальные лица подтвердили 8 291 случай заболевания, в то время как за пределами страны было зарегистрировано более 100 случаев, в результате чего число жертв превысило 8 290 человек. Смертность также возросла до 170, при этом 38 пациентов умерли за один день - самый большой 24-часовой скачок с момента начала вспышки в прошлом месяце.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атакуют компьютеры с помощью коронавируса.

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