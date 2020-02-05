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Роботы доставляют продукты в зараженные регионы Китая

С помощью интелектуальной логистики китайцы пытаются уменьшить риск заражения еще большего количества людей

сегодня, 17:30
Автор:

• Зинченко Павел

Роботы доставляют продукты в зараженные регионы Китая

Во время вспышки коронавируса логистические роботы играют огромную роль в обеспечении бесперебойной работы цепочки поставок материалов в некоторых наиболее пострадавших районах Китая. Согласно официальному заявлению WeChat от Jingdong Logistics, технологии в настоящее время играют важную роль в ее дистрибьюторской сети. Имея "умные" склады и беспилотники для распределительных роботов, "умных "супермаркетов и торговых прилавков, JD Logistics борется с эпидемией на многих зараженных территориях.

Компания JD Logistics в настоящее время имеет более 70 интеллектуальных складов по всему Китаю, где такие роботы, как Earth Wolf, Sirius и AGV работают круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности в крупномасштабном распределении. JD Logistics обслуживает восемь крупных экономических кругов в Китае, включая дельту реки Янцзы, Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и другие. Интеллектуальные логистические услуги в настоящее время играют важную роль в обеспечении бесперебойной работы в условиях эпидемии коронавируса.

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С помощью роботов JD Logistics смогла успешно снизить вероятность заражения, не допуская попадания персонала в наиболее пострадавшие районы. JD Logistics развернула дополнительных роботов в регионе Ухань. Компания также создала интеллектуальные распределительные станции в городах Хух-Хото и Гуйян. Используя роботов, JD Logistics смогла последовательно доставлять материалы и выполнять заказы, необходимые для борьбы со смертельным коронавирусом, без риска заражения еще большего количества людей. Компания уже планирует использовать беспилотные летательные аппараты для безопасной доставки материалов в Шэньси, Хэбэй, Цзянсу и в районы, находящиеся на карантине.

Как сообщало издание "Комментарии", дроны заставляют китайцев оставаться дома.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/02/05/chinas-jd-is-using-robots-for-product-distribution-in-wuhan/
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