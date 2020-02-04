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Дроны заставляют китайцев оставаться дома

Парящие в воздухе дроны следят за прохожими и заставляют их надеть маски или оставаться дома

сегодня, 10:48
Автор:

• Зинченко Павел

Дроны заставляют китайцев оставаться дома

По мере того, как коронавирус распространяется по всему Китаю, власти этой страны все чаще используют дроны, которые приказывают прохожим надеть маски или находиться дома.

Дроны, парящие над людьми в сельской местности и на городских улицах, по-видимому, транслируют сообщения, посылаемые человеком в режиме реального времени. В сообщениях говорится, что граждане должны надеть маски или отправиться домой.

"Да, тетя, это дрон, который говорит с тобой. Мы говорили людям оставаться дома, но вы все еще выходите на улицу. Теперь дрон следит за тобой", - говорит голос, исходящий от дрона, который завис над пожилой женщиной. Все это происходит на видео, которое было опубликовано китайским государственным СМИ и продемонстрированное ресурсом Global Times. В другом ролике показан беспилотник, говорящий группе женщин: "Наденьте свои маски, поторопитесь!". Даже дети не защищены от наблюдения со стороны дронов. На видео было показано, как ребенку говорят: "Эй, малыш! У нас необычные времена. Не гуляй снаружи!"


Патрулирование улиц дронами происходит после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в Китае из-за вируса, который уже унес жизни более 200 и заразил более 9700 человек. Тем не менее, эксперты предупреждают, что маски для лица не эффективны для предотвращения распространения вируса, и считают, что частое мытье рук является наиболее эффективным методом профилактики. 

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атакуют компьютеры с помощью коронавируса.


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Источник: https://www.businessinsider.com/china-uses-drones-to-patrol-citizens-during-wuhan-coronavirus-outbreak-2020-1
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