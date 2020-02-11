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Американцы создали робота для взятия анализов крови

Разработчики надеются, что способность робота эффективнее находить вены уменьшит риски для пациентов

сегодня, 22:00
Автор:

• Зинченко Павел

Американцы создали робота для взятия анализов крови

Исследователи Ратгерского университета США разработали робота, который может видеть вены под кожей пациентов и, предположительно, выполнять работу лучше, чем люди. Это может помочь избежать таких проблем, как инфекции и тромбоз, например.

Взять кровь у пациента с легкодоступными венами относительно легко, но гораздо труднее обстоят дела с пациентами без видимых или ощутимых вен. В этих случаях персоналу, возможно, придется прибегнуть к использованию ультразвукового аппарата, чтобы более четко видеть вены. Робот для взятия крови просто переходит прямо к этому шагу, используя встроенную ультразвуковую технику для определения положения иглы. Полная система также включает модуль для обработки образцов и анализатор крови на основе центрифуги.

С помощью ультразвукового сканера машина быстро находит вену и правильно вводит иглу. Руководствуясь ультразвуком, машина попадает в вену у 87% из ста. При работе с пациентами, у которых плохо видны вены, санитары чаще ошибаются и по несколько раз вводят иглу.

Робот все еще является прототипом и исследователи могут потенциально улучшить его успех. Однажды он может быть использован в машинах скорой помощи, а также в отделениях неотложной помощи для таких процедур, как внутривенная катетеризация, диализ и размещение артериальных линий. 

Как сообщало издание "Комментарии", роботы доставляют продукты в зараженные регионы Китая.


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Источник: https://www.engadget.com/2020/02/10/blood-drawing-robot-more-accurate-than-humans/
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