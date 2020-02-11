Американцы создали робота для взятия анализов крови

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Исследователи Ратгерского университета США разработали робота, который может видеть вены под кожей пациентов и, предположительно, выполнять работу лучше, чем люди. Это может помочь избежать таких проблем, как инфекции и тромбоз, например.
Взять кровь у пациента с легкодоступными венами относительно легко, но гораздо труднее обстоят дела с пациентами без видимых или ощутимых вен. В этих случаях персоналу, возможно, придется прибегнуть к использованию ультразвукового аппарата, чтобы более четко видеть вены. Робот для взятия крови просто переходит прямо к этому шагу, используя встроенную ультразвуковую технику для определения положения иглы. Полная система также включает модуль для обработки образцов и анализатор крови на основе центрифуги.
С помощью ультразвукового сканера машина быстро находит вену и правильно вводит иглу. Руководствуясь ультразвуком, машина попадает в вену у 87% из ста. При работе с пациентами, у которых плохо видны вены, санитары чаще ошибаются и по несколько раз вводят иглу.
Робот все еще является прототипом и исследователи могут потенциально улучшить его успех. Однажды он может быть использован в машинах скорой помощи, а также в отделениях неотложной помощи для таких процедур, как внутривенная катетеризация, диализ и размещение артериальных линий.
Как сообщало издание "Комментарии", роботы доставляют продукты в зараженные регионы Китая.
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