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Японцы "помогут" роботам чувствовать боль

Ученые считают, что если роботы начнут чувствовать боль, то они научатся сопереживать людям

сегодня, 15:34 129
Автор:

• Зинченко Павел

Японцы "помогут" роботам чувствовать боль
Команда исследователей в Японии работает над созданием синтетической кожи, которая может помочь роботам чувствовать то же, что и люди. Это может помочь сделать роботов настоящими спутниками, а не бездушными машинами.
Исследовательская группа из Университета Осаки в Японии работает над синтетической кожей, которая однажды может помочь роботам "почувствовать" боль. Это может помочь роботам взаимодействовать со своими человеческими спутниками.
В то время как роботы с сенсорным управлением в настоящее время еще далеки от этого, исследование знаменует собой важный шаг к тому, чтобы сделать єтот прогресс реальностью. Технология работает, встраивая датчики в мягкую, искусственную кожу, которая может обнаружить нежное прикосновение и более "болезненные" контакты, такие как удар.
Об этом сообщили на ежегодной встрече Американской ассоциации развития науки. Роботы, оснащенные этой кожей, могут сигнализировать об эмоциях. Минору Асада, член исследовательской группы, назвал искусственную "нервную систему боли" лишь небольшим шагом, который затем может привести к тому, что роботы будут испытывать боль, как настоящие люди. Ученый надеется, что в случае успеха, новая технология поможет роботам понять эмоциональную и физическую боль, подобно людям.

Японская команда уже разработала пугающе реалистично выглядящую голову робота-ребенка, которая может изменять выражение лица в ответ на прикосновения и болевые сигналы от синтетической кожи. Этот робот, по имени Афферо, как было показано, четко улавливает целый ряд сенсорных ощущений. Это может открыть дверь для лучших роботов-опекунов будущего.
Как сообщало издание "Комментарии", специальные роботы помогут пациентам с коронавирусом.

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Источник: https://interestingengineering.com/researchers-in-japan-to-make-artificial-skin-that-can-feel-pain
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