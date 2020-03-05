Шварценеггер подал в суд на российскую компанию за создание робота-няни с его лицом

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Арнольд Шварценеггер,
сыгравший терминатора во всемирно известном одноименном фильме, подал в суд на
российскую компанию Promobot, которая создала на
основе его лица робота-няню. Об этом сообщает TMZ.
72-летний американский
актер с помощью юристов потребовал выплатить ему 10 миллионов долларов, в которые
входит его доля с публичных показов устройства. Также Шварценеггер хочет, чтобы
компания немедленно прекратила неправомерное использование его образа в целом и
лица в частности.
Робот-няня с лицом
Арнольда уже появлялась на выставке электроники CES, которая прошла в Лас-Вегасе в январе 2020 года. По
словам источника, юристы актера связались с компанией после выставки и
потребовали прекратить использование его образа на открытых выставках и других
мероприятиях.
Однако Promobot привезла
робота-няню на выставку детских игрушек, которая прошла в феврале 2020 года в
Нью-Йорке. Также представители компании заявили, что не получали исков.
Как сообщал портал "Комментарии",
эко-активистка Грета Тунберг получила электрокар от Шварценеггера.
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