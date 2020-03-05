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Шварценеггер подал в суд на российскую компанию за создание робота-няни с его лицом

Актер требует 10 миллионов долларов.

сегодня, 18:34
Автор:

• Антон Варанов

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию за создание робота-няни с его лицом

Арнольд Шварценеггер, сыгравший терминатора во всемирно известном одноименном фильме, подал в суд на российскую компанию Promobot, которая создала на основе его лица робота-няню. Об этом сообщает TMZ.

72-летний американский актер с помощью юристов потребовал выплатить ему 10 миллионов долларов, в которые входит его доля с публичных показов устройства. Также Шварценеггер хочет, чтобы компания немедленно прекратила неправомерное использование его образа в целом и лица в частности.

Робот-няня с лицом Арнольда уже появлялась на выставке электроники CES, которая прошла в Лас-Вегасе в январе 2020 года. По словам источника, юристы актера связались с компанией после выставки и потребовали прекратить использование его образа на открытых выставках и других мероприятиях.

Однако Promobot привезла робота-няню на выставку детских игрушек, которая прошла в феврале 2020 года в Нью-Йорке. Также представители компании заявили, что не получали исков.

Как сообщал портал "Комментарии", эко-активистка Грета Тунберг получила электрокар от Шварценеггера.


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Источник: https://www.tmz.com/2020/03/04/arnold-schwarzenegger-company-sues-russian-promobot-using-likeness/
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