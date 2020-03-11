Американцы научили робота накрывать на стол

Ученые из Массачусетского технологического института научили робота накрывать на стол. Устройство придерживается общего алгоритма, но может самостоятельно менять приоритеты поставленных задач.

Ученые из Массачусетского технологического института разработали систему планирования с неопределенными спецификациями (PUnS), которая помогает роботам справляться со сложными задачами - например, накрывать на обеденный стол. Вместо обычного метода, при котором робот получает вознаграждение за выполнение правильных действий, PUnS учит роботов придерживаться "убеждений" при выполнении различных задач. Они также предварительно загружают инструкции, которые позволяют им рассуждать о том, что они должны делать в определенный момент.

Система MIT намного эффективнее традиционных подходов к раннему тестированию. Робот на основе PUnS совершил всего шесть ошибок в 20 тысячах тестовых попыток установить таблицу. Исследователи усложнили его задачу - например, спрятали вилку. После этого робот закончил накрывать на стол, а когда нашел вилку, то просто поставил ее в нужное место. Таким образом он продемонстрировал способность ставить цели и импровизировать.





В будущем ученые хотят, чтобы система не только училась, наблюдая, но и отвечала на отзывы. Например, ей можно дать исправления к задачам с помощью слов и критиковать ее работу. Это потребует гораздо больше работы, но ученые планируют адаптировать роботов к новым функциям без перепрограммирования.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут дать отпор коронавирусу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!