Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.03.2020

BTC/USD

6707.29

ETH/USD

137.58

LTC/USD

40.25

НБУ 27.03.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

31.65

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT роботы В ирландских больницах будут работать роботы
НОВОСТИ Все новости

В ирландских больницах будут работать роботы

Роботы возьмут на себя административные функции, чтобы медсестры имели больше времени на пациентов

сегодня, 10:54
Автор:

• Зинченко Павел

В ирландских больницах будут работать роботы

Больница в Ирландии использует передовых программных роботов, чтобы помочь медсестрам проводить как можно больше времени с пациентами во время пандемии коронавируса. 

В университетской больнице Mater Misericordiae в Дублине теперь будут работать роботы, которые быстро выполняют административные и компьютерные задачи, которые обычно приходится делать медсестрам. Администрация больницы надеется, что медсестры смогут проводить освободившееся время с критически больными пациентами, которые заразились вирусом COVID-19.

Разработчики программного обеспечения из компании UiPath создали систему, которая приведет в порядок процессы в системе здравоохранения. Разработчики заявили, что компьютеры будут выполнять большинство повседневных административных задач. Эксперты по робототехнике также сообщают, что машины могут быть обучены дезинфицировать поверхности, измерять температуру и собирать тампоны. Эта технология также ускорит процесс анализа и передачи результатов тестов на наличие COVID-19 пациентам и медицинским организациям по всему миру.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут дать отпор коронавирусу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8152745/Robots-used-Irish-hospital-nurses-spend-time-treating-patients.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...