В ирландских больницах будут работать роботы

Больница в Ирландии использует передовых программных роботов, чтобы помочь медсестрам проводить как можно больше времени с пациентами во время пандемии коронавируса.

В университетской больнице Mater Misericordiae в Дублине теперь будут работать роботы, которые быстро выполняют административные и компьютерные задачи, которые обычно приходится делать медсестрам. Администрация больницы надеется, что медсестры смогут проводить освободившееся время с критически больными пациентами, которые заразились вирусом COVID-19.

Разработчики программного обеспечения из компании UiPath создали систему, которая приведет в порядок процессы в системе здравоохранения. Разработчики заявили, что компьютеры будут выполнять большинство повседневных административных задач. Эксперты по робототехнике также сообщают, что машины могут быть обучены дезинфицировать поверхности, измерять температуру и собирать тампоны. Эта технология также ускорит процесс анализа и передачи результатов тестов на наличие COVID-19 пациентам и медицинским организациям по всему миру.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут дать отпор коронавирусу.

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