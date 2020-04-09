Сельскохозяйственные роботы займутся дезинфекцией улиц

Компания XAG, производитель дронов и роботов, специализирующаяся на опрыскивании для сельскохозяйственного сектора, поставляет свои машины для дезинфекции улиц. По оценкам, XAG предоставила правительству Китая более чем 2600 беспилотников для дезинфекции областей, зараженных коронавирусом.



Еще одним инструментом, разработанным XAG, является автономный автомобиль под названием R80. Это небольшое транспортное средство помогает получить доступ к областям с высоким риском заражения, не подвергая опасности людей, поскольку его использование заменяет ручные опрыскиватели.



Первоначально разработанный как сельскохозяйственный робот, R80 также может применяться в различных сценариях, таких как дезинфекция. XAG модифицировала его, чтобы снабдить резервуаром с 80-литровым дезинфицирующим средством и высокоскоростным интеллектуальным распылителем JetSprayer на 360 градусов. XAG R80 предназначен для удаленного управления и мониторинга. Его технология дает возможность маневрировать в стесненных условиях, самостоятельно избегать препятствий, адаптировать дезинфицирующее средство для орошения под разными углами и в соответствии с потребностями.

Беспилотники и роботы XAG R80 являются примерами автономных транспортных средств, которые помогают дезинфицировать зараженные участки, не подвергая людей воздействию вируса.

Как сообщало издание "Комментарии", в Тунисе соблюдение карантина контролируют роботы.



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