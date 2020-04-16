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Китай представил боевых роботов, вооруженных пулеметами

Новые боевые роботы китайской армии приспособлены к любому ландшафту и смогут заменить солдат при особо опасных миссиях

сегодня, 17:48
Автор:

• Зинченко Павел

Китай представил боевых роботов, вооруженных пулеметами

Все больше роботов-воинов входят в арсенал китайских вооруженных сил. Последние дополнения - небольшая модель, оснащенная пулеметом и ракетным грузоподъемным устройством. Эксперты заявили, что роботы освободят солдат от тяжелой физической нагрузки и ненужной опасности.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) владеет небольшим наземным роботом, который может пересекать сложные ландшафты, наблюдать за полями сражений и обеспечивать сильную огневую мощь, заявило Восточное командование НОАК в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) в специальном отчете о роботе.

Робот похож на маленькую штурмовую машину. По данным CCTV, он ходит с помощью гусениц, похожих на танковые, что позволяет ему адаптироваться к сложным ландшафтам в открытом бою, быстро двигаться и подниматься по лестнице.

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В сообщении говорится, что робот, оснащенный пулеметом, оборудованием для наблюдения и обнаружения, включая приборы ночного видения, может заменить человека-солдата в опасных разведывательных миссиях. Результаты целевой стрельбы показали, что робот обладает приемлемой точностью, но использование оружия все еще требует человеческого контроля.

Как сообщало издание "Комментарии", сельскохозяйственные роботы займутся дезинфекцией улиц.


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Источник: http://eng.chinamil.com.cn/view/2020-04/14/content_9791837.htm
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