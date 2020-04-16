Китай представил боевых роботов, вооруженных пулеметами

Все больше роботов-воинов входят в арсенал китайских вооруженных сил. Последние дополнения - небольшая модель, оснащенная пулеметом и ракетным грузоподъемным устройством. Эксперты заявили, что роботы освободят солдат от тяжелой физической нагрузки и ненужной опасности.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) владеет небольшим наземным роботом, который может пересекать сложные ландшафты, наблюдать за полями сражений и обеспечивать сильную огневую мощь, заявило Восточное командование НОАК в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) в специальном отчете о роботе.

Робот похож на маленькую штурмовую машину. По данным CCTV, он ходит с помощью гусениц, похожих на танковые, что позволяет ему адаптироваться к сложным ландшафтам в открытом бою, быстро двигаться и подниматься по лестнице.





В сообщении говорится, что робот, оснащенный пулеметом, оборудованием для наблюдения и обнаружения, включая приборы ночного видения, может заменить человека-солдата в опасных разведывательных миссиях. Результаты целевой стрельбы показали, что робот обладает приемлемой точностью, но использование оружия все еще требует человеческого контроля.

Как сообщало издание "Комментарии", сельскохозяйственные роботы займутся дезинфекцией улиц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!