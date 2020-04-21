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В США рестораны начали доставлять заказы с помощью роботов

Двадцать автономных роботов будут доставлять заказы жителям города Ферфакс

сегодня, 10:50
Автор:

• Зинченко Павел

В США рестораны начали доставлять заказы с помощью роботов

Власти города Ферфакс, штат Вирджиния, сотрудничает со Starship Technologies, чтобы позволить ресторанам использовать свои дороги для бесконтактных доставок в ограниченном районе во время вспышки коронавируса. Среди ресторанов, с которыми ведутся переговоры, находятся закусочная Havabite, гриль-ресторан Coyote, ресторан Hamrock's, The Wine House, High Side и Essential Groceries. Договор будет подписан в ближайшее время.

Компания Starship Technologies имеет в своем распоряжении 20 автономных роботов, которые будут доставлять заказы в те районы города, где вспышка пандемии особенно сильна. Каждый робот может нести до 20 фунтов или около трех сумок с товарами. Пользователи вызывают их через приложение и могут следить за маршрутом беспилотника на карте, а затем использовать приложение, чтобы разблокировать их по прибытии доставки.

Маленькие беспилотные колесные беспилотники уже знакомы жителям Ферфакса. Они доставляют еду и закуски студентам и преподавателям в кампусе Университета Джорджа Мейсона с января 2019 года.  Управление экономического развития города Фэрфакс предоставляет 10 000 долларов в рамках программы доставки с помощью автономных роботов, чтобы уменьшить комиссию за доставку в рестораны. Для клиентов, которые делают заказ, стоимость доставки составляет 2,99 доллара.

Роботы оснащены несколькими камерами и двусторонней аудиосвязью для общения с людьми, с которыми они взаимодействуют. Также они могут преодолевать препятствия, такие как бордюры, и могут путешествовать в дождь и снег. Они контролируются людьми, которые могут взять на себя управление в любой момент.

Как сообщало издание "Комментарии", сельскохозяйственные роботы займутся дезинфекцией улиц.


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Источник: https://wtop.com/business-finance/2020/04/robots-are-delivering-restaurant-food-in-fairfax-city/?fbclid=IwAR0kBrqJzLENxGFxkHid1RIR-J-BEMkZDaRjQJGSEOuSfrEcZPDL5Yb_oR0
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