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Легендарный робопес начнет работать в больницах

Робопес Boston Dynamics будет использоваться для коммуникации между пациентами и врачами

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Легендарный робопес начнет работать в больницах

Компания Boston Dynamics экспериментировала со множеством применений своих четвероногих роботов, от осмотра нефтяных вышек до помощи полиции в потенциально опасных условиях. И теперь они помогают медицинским работникам в другой опасной ситуации: пандемии коронавируса.

В начале прошлого месяца Boston Dynamics сообщила, что начала получать запросы от больниц с вопросом, могут ли роботы помочь минимизировать воздействие COVID-19 на медицинских сотрудников. Из-за высокоинфекционного характера заболевания и продолжающегося дефицита средств индивидуальной защиты многие работники передовой медицинской помощи, взаимодействующие с пациентами, подвергаются чрезвычайному риску заражения коронавирусом.

Одна больница сообщила Boston Dynamics, что шестая часть их сотрудников заразилась COVID-19; все, что сократило бы время, в течение которого работники находятся в тесном контакте с заразными пациентами, могло бы помочь.  На прошлой неделе Spot был развернут в Бригаме и женской больнице в Бостоне, где робот используется в качестве "мобильной платформы телемедицины". Другими словами, Boston Dynamics установила iPad на спине робота, чтобы медицинские сотрудники могли дистанционно проводить видеоконференции с пациентами, находясь на безопасном расстоянии от них.

С помощью Spot больницы могут снизить риск для своего персонала  и продолжить помагать пациентам. Компания также тестирует другие потенциальные антикоронавирусные приложения для Spot и делится своей работой с другими специалистами в области робототехники и здравоохранения.

Как сообщало издание "Комментарии", Boston Dynamics "освободила" своего легендарного робопса.


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Источник: https://www.boston.com/news/coronavirus/2020/04/23/boston-dynamics-coronavirus
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