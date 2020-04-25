Легендарный робопес начнет работать в больницах

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Компания Boston Dynamics экспериментировала со множеством применений своих четвероногих роботов, от осмотра нефтяных вышек до помощи полиции в потенциально опасных условиях. И теперь они помогают медицинским работникам в другой опасной ситуации: пандемии коронавируса.
В начале прошлого месяца Boston Dynamics сообщила, что начала получать запросы от больниц с вопросом, могут ли роботы помочь минимизировать воздействие COVID-19 на медицинских сотрудников. Из-за высокоинфекционного характера заболевания и продолжающегося дефицита средств индивидуальной защиты многие работники передовой медицинской помощи, взаимодействующие с пациентами, подвергаются чрезвычайному риску заражения коронавирусом.
Одна больница сообщила Boston Dynamics, что шестая часть их сотрудников заразилась COVID-19; все, что сократило бы время, в течение которого работники находятся в тесном контакте с заразными пациентами, могло бы помочь. На прошлой неделе Spot был развернут в Бригаме и женской больнице в Бостоне, где робот используется в качестве "мобильной платформы телемедицины". Другими словами, Boston Dynamics установила iPad на спине робота, чтобы медицинские сотрудники могли дистанционно проводить видеоконференции с пациентами, находясь на безопасном расстоянии от них.
С помощью Spot больницы могут снизить риск для своего персонала и продолжить помагать пациентам. Компания также тестирует другие потенциальные антикоронавирусные приложения для Spot и делится своей работой с другими специалистами в области робототехники и здравоохранения.
Как сообщало издание "Комментарии", Boston Dynamics "освободила" своего легендарного робопса.
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