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Роботы будут доставлять еду британским медикам

Некоторые медики в Великобритании работают по 80 часов в неделю

сегодня, 17:30
Автор:

• Антон Корнилов

Роботы будут доставлять еду британским медикам Сотрудники Национальной службы здравоохранения в городе Милтон-Кинс на юго-востоке Великобритании получили в распоряжение роботов, которые смогут доставлять еду из магазинов вместо людей. Об этом сообщили в издании Bangkok Post.

Некоторые медицинские работники в Великобритании в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 работают по 80 часов в неделю (более 10 часов в день) и не успевают даже сходить в магазин за продуктами. Поэтому в компании Starship, которая производит роботов, решили помочь медикам.

По дизайну роботы напоминают гладкие белые пластиковые коробки на 6 черных колесиках. Они могут перевозить несколько сумок с продуктами, а в Милтон-Кинс современные гаджеты работают уже в течение двух лет. В условиях карантина "автопарк" роботов увеличился до 70 единиц.

Примечательно, что роботами пользуются не только медики, у которых нет времени на посещение магазина, но и простые британцы, которые находятся на самоизоляции и предпочитают не выходить из дома даже за продуктами.

Как сообщал портал "Комментарии", 99-летний британец собрал 5 миллионов долларов для врачей за ходьбу вокруг своего дома.


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Источник: https://www.bangkokpost.com/business/1907310/delivery-robots-on-a-roll-in-uk
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