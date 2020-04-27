Роботы будут доставлять еду британским медикам

Сотрудники Национальной службы здравоохранения в городе Милтон-Кинс на юго-востоке Великобритании получили в распоряжение роботов, которые смогут доставлять еду из магазинов вместо людей. Об этом сообщили в издании

Bangkok

Post

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Некоторые медицинские работники в Великобритании в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 работают по 80 часов в неделю (более 10 часов в день) и не успевают даже сходить в магазин за продуктами. Поэтому в компании Starship, которая производит роботов, решили помочь медикам.

По дизайну роботы напоминают гладкие белые пластиковые коробки на 6 черных колесиках. Они могут перевозить несколько сумок с продуктами, а в Милтон-Кинс современные гаджеты работают уже в течение двух лет. В условиях карантина "автопарк" роботов увеличился до 70 единиц.

Примечательно, что роботами пользуются не только медики, у которых нет времени на посещение магазина, но и простые британцы, которые находятся на самоизоляции и предпочитают не выходить из дома даже за продуктами.

Как сообщал портал "Комментарии", 99-летний британец собрал 5 миллионов долларов для врачей за ходьбу вокруг своего дома.

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