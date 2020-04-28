В Эстонии создали робота для тушения пожаров

Компании Milrem Robotics и InnoVfoam объединились, чтобы создать новое семейство огнегасящих роботов, помогающих пожарникам или заменяющих их в опасных ситуациях. Основанная на многофункциональном спасательном роботе Milrem "Беспилотный наземный автомобиль" (UGV), система включает в себя некоторые системы пожаротушения InnoVfoam, включая мониторинг пожара и дозаторы пены.

Борьба с пожарами - это всегда опасная работа, но некоторые пожары настолько опасны, что во многих случаях единственным безопасным способом действий является просто сдерживать их, чтобы они не распространялись, и ждать, пока они выгорят. Это особенно верно для очень крупных складских пожаров и пожаров на химических промышленных предприятиях. Такие пожары также могут быть невероятно разрушительными и распространять облака ядовитого дыма на многие мили, поэтому стремление найти безопасный способ их мониторинга и борьбы с ними без ненужного риска для пожарных имеет высокий приоритет.

По словам представителя компании Milrem, спасательные роботы могут дистанционно управляться пожарными и иметь различные видеокамеры, включая тепловые и инфракрасные, а также газовые и химические датчики. Эти пожарные мониторы отделены от камер, используемых для навигации и управления самим роботом, поэтому его можно перемещать, не прерывая обзор пламени.





В дополнение к мониторингу максимальная полезная нагрузка Multiscope Rescue в 1200 кг и тяговое усилие 21 000 Н позволяют ему нести другое оборудование, такое как резервуары с пеной или водой, тяжелые пожарные шланги или привязные беспилотники для обзора ситуации с воздуха. Робот достаточно прочен, чтобы его можно было сбрасывать с воздуха в зоны пожара, а пожарные мониторы InnoVfoams могут выдавать воду и пену со скоростью до 20000 литров в минуту.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы будут доставлять еду британским медикам.



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