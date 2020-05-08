Власти Сингапура используют робопса для патрулирования парков

Посетителям парка Бишан-Анг Мо Кио будут напоминать о том, чтобы они держались на безопасном расстоянии друг от друга, с помощью четвероногого робота по имени Spot, который был развернут в парке в рамках двухнедельного испытания. С 8 мая робот будет курсировать на 3-километровой полосе в парковом районе Ривер-Плейнс в нерабочее время, сообщили в Совете национальных парков (NParks), Управлении Smart Nation and Digital Government и Правительственном агентстве технологий.

Во время испытания робот будет транслировать записанное сообщение, чтобы напомнить посетителям парка о соблюдении безопасного расстояния. Он также будет оснащен камерами для оценки количества посетителей в парке, хотя власти заявили, что эти камеры не смогут отслеживать или распознавать конкретные лица или собирать личные данные.

В совместном пресс-релизе власти добавили, что в случае успешного судебного разбирательства Spot можно будет использовать в парке в часы пик утром и вечером или в других парках, таких как сады на озере Джуронг. Робот поможет сократить рабочую силу, необходимую для патрулирования парка, и минимизировать физический контакт между персоналом, волонтерами и посетителями парка, поскольку его можно контролировать дистанционно, тем самым снижая риск воздействия коронавируса.

Власти заявили, что четвероногий робот "идеально подходит для работы в общественных парках и садах", поскольку у него нет колес и, таким образом, он может эффективно преодолевать препятствия и хорошо работать на разных территориях. Spot также оснащен датчиками безопасности для обнаружения объектов и людей на своем пути и имеет встроенные алгоритмы для предотвращения столкновений, хотя в ходе испытания его будет сопровождать хотя бы один офицер NParks.

Как сообщало издание "Комментарии", легендарный робопес начнет работать в больницах.

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