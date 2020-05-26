Бариста-робот вежливо и быстро готовит более 60 видов кофе в Южной Корее

В одном из кафе Южной Кореи появился необычный робот-бариста, который умеет вежливо и быстро готовить более 60 видов кофе для клиентов. Об этом сообщили в издании Reuters.

"Вот ваш миндальный латте. Пожалуйста, наслаждайтесь", — выражает вежливость робот, когда клиент забирает напиток с подноса, установленного внутри капсульного робота.

В условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всему миру дополнительным преимуществом такого сотрудника считается невозможность заражения коронавирусом. Причем ни сам не может заболеть, ни заразить клиентов.

Директор по исследованиям компании Vision Semicon, которая разработала робота-баристу, такие решения помогли бы людям соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах. По его словам, робот умеет ловко перемещаться между столами, которые расставлены по особой системе.

Готовит кофе и сервирует поднос специальная роботизированная рука. Робот может приготовить более 60 видов кофе и доставить их клиентам прямо к столикам. А еще он самостоятельно рассчитывает лучшие маршруты передвижения в помещении.

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