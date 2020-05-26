Бариста-робот вежливо и быстро готовит более 60 видов кофе в Южной Корее

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В одном из кафе Южной Кореи появился необычный
робот-бариста, который умеет вежливо и быстро готовить более 60 видов кофе для
клиентов. Об этом сообщили в издании Reuters.
"Вот ваш миндальный латте. Пожалуйста, наслаждайтесь", —
выражает вежливость робот, когда клиент забирает напиток с подноса,
установленного внутри капсульного робота.
В условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всему миру
дополнительным преимуществом такого сотрудника считается невозможность
заражения коронавирусом. Причем ни сам не может заболеть, ни заразить клиентов.
Директор по исследованиям компании Vision Semicon, которая разработала
робота-баристу, такие решения помогли бы людям соблюдать социальное дистанцирование
в общественных местах. По его словам, робот умеет ловко перемещаться между
столами, которые расставлены по особой системе.
Готовит кофе и сервирует поднос специальная роботизированная
рука. Робот может приготовить более 60 видов кофе и доставить их клиентам прямо
к столикам. А еще он самостоятельно рассчитывает лучшие маршруты передвижения в
помещении.
Как сообщал портал "Комментарии", пандемия и бизнес: Aston
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