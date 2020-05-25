Пандемия и бизнес: Aston Martin уволил гендиректора. Его место займет CEO Mercedes-AMG

Компания-производитель автомобилей Aston Martin уволила своего генерального директора Энди Палмера из-за убытков в результате распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Энди Палмер покинет должность генерального директора Aston Martin в ближайшем будущем. По информации издания, его заменит действующий генеральный директор другой компании-производителя автомобилей Mercedes-AMG Тобиас Моерс.

Представители компании по производству элитных автомобилей Aston Martin подтвердили, что решили пересмотреть кадровые решения, но отказались комментировать будущее и планы Энди Палмера. Официально он пока не получил уведомления об увольнении.

Продажи автомобилей Aston Martin в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 снизились почти на треть, в результате чего образовался долг в размере 119 миллионов фунтов стерлингов. Это около 145 миллионов долларов или 3,9 миллиарда гривень.

Как сообщал портал "Комментарии", 70% опрошенных американцев отказались от похода в кино при возможности просмотра премьеры онлайн.

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