Пандемия и бизнес: Aston Martin уволил гендиректора. Его место займет CEO Mercedes-AMG

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Компания-производитель автомобилей Aston Martin уволила
своего генерального директора Энди Палмера из-за убытков в результате
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.
Энди Палмер покинет должность генерального директора Aston Martin в
ближайшем будущем. По информации издания, его заменит действующий генеральный
директор другой компании-производителя автомобилей Mercedes-AMG Тобиас
Моерс.
Представители компании по производству элитных автомобилей Aston Martin подтвердили, что
решили пересмотреть кадровые решения, но отказались комментировать будущее и
планы Энди Палмера. Официально он пока не получил уведомления об увольнении.
Продажи автомобилей Aston Martin в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 снизились почти на
треть, в результате чего образовался долг в размере 119 миллионов фунтов
стерлингов. Это около 145 миллионов долларов или 3,9 миллиарда гривень.
Как сообщал портал "Комментарии", 70% опрошенных американцев
отказались от похода в кино при возможности просмотра премьеры онлайн.
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