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70% опрошенных американцев отказались от похода в кино при возможности просмотра премьеры онлайн

10% опрошенных сомневаются, что будут ходить в кинотеатры после пандемии

сегодня, 00:25
Автор:

• Антон Корнилов

70% опрошенных американцев отказались от похода в кино при возможности просмотра премьеры онлайн

Исследовательская компания Performance Research опросила более тысячи человек из США с целью узнать, как скоро они готовы начать снова посещать общественные мероприятия в целом и кинотеатры в частности после снятия карантинных ограничений и завершения распространения пандемии коронавируса Covid-19. Результаты опроса опубликовали в издании Variety.

В конце марта 47% опрошенных ответили, что "долго не собираются посещать крупные мероприятия". В конце мае этот показатель увеличился до 60%. При этом 70% опрошенных заявили, что предпочтут просмотр премьеры фильма дома, если он выйдет в онлайн-кинотеатре одновременно с выходом в обычном кинотеатре. При условии, что онлайн-просмотр будет стоить примерно столько же, сколько и билет в кинотеатре.

Поход в кинотеатр при таких условиях выбрали только 13% опрошенных, еще 17% не определились с ответом. Также 37% заявили, что будут ходить в кинотеатры реже даже после завершения пандемии, а 10% допускают, что не вернутся в кинотеатры, пока не появится лекарство от коронавируса Covid-19.

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Источник: https://variety.com/2020/film/news/new-movies-better-at-home-than-in-theaters-performance-research-1234611208/
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