70% опрошенных американцев отказались от похода в кино при возможности просмотра премьеры онлайн

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Исследовательская компания Performance Research опросила
более тысячи человек из США с целью узнать, как скоро они готовы начать снова
посещать общественные мероприятия в целом и кинотеатры в частности после снятия
карантинных ограничений и завершения распространения пандемии коронавируса Covid-19. Результаты опроса опубликовали
в издании Variety.
В конце марта 47% опрошенных ответили, что "долго не
собираются посещать крупные мероприятия". В конце мае этот показатель
увеличился до 60%. При этом 70% опрошенных заявили, что предпочтут просмотр
премьеры фильма дома, если он выйдет в онлайн-кинотеатре одновременно с выходом
в обычном кинотеатре. При условии, что онлайн-просмотр будет стоить примерно
столько же, сколько и билет в кинотеатре.
Поход в кинотеатр при таких условиях выбрали только 13%
опрошенных, еще 17% не определились с ответом. Также 37% заявили, что будут ходить
в кинотеатры реже даже после завершения пандемии, а 10% допускают, что не
вернутся в кинотеатры, пока не появится лекарство от коронавируса Covid-19.
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