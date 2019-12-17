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Ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту телекоммуникационный спутник

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 успешно доставила на орбиту телекоммуникационный спутник JCSAT-18 / Kacific1

17 декабря 2019, 12:39
Автор:

• Зинченко Павел

Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 успешно вывелf спутник связи JCSAT-18 / Kacific1 на орбиту. Спутник используется совместно сингапурским стартапом Kacific Broadband Satellites, который отмечает свой первый запуск, и японским оператором Sky Perfect JSAT.

По данным веб-сайта Kacific, спутник будет работать в диапазоне частот Ka-диапазона и будет предлагать интернет-услуги 25 странам Азиатско-Тихоокеанского региона, включая сельские районы. Спутник был построен компанией Boeing, а Kacific и JSAT разделили стоимость платформы. Как сообщает SpaceNews, половина спутника JSAT включает в себя полезные данные связи JCSAT-18.


Ожидается, что после запуска на Falcon 9 Kacific 1 выйдет на геостационарную орбиту примерно в 42 000 км над экватором. Эта орбита позволит спутнику обеспечивать постоянное покрытие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в этом месяце Kacific объявила, что получила новое финансирование в размере 160 миллионов долларов США от Азиатского банка развития (АБР) и GuarantCo, организации, которая инвестирует в инфраструктуру. SpaceNews добавил, что когда Kacific впервые заказал Kacific-1 у Boeing в 2017 году, возникли опасения, что Boeing может потерять заказ из-за финансовых затруднений. Тем не менее, Kacific финансировал спутник в краткосрочной перспективе, используя кредиты и придерживаясь долгосрочной инвестиционной стратегии.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX доставит на МКС канабис.

Источник: https://www.space.com/spacex-jcsat-kacific-satellite-launch-webcast.html
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