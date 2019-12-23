Космический корабль Starliner не смог состыковаться с МКС

Новый беспилотный космический корабль Boeing Starliner вернулся на Землю в воскресенье, приземлившись в пустыне Нью-Мексико в Соединенных Штатах после неудачной попытки состыковаться с МКС.

NASA представила прерванный полет как успех, несмотря на то, что корабль не смог добраться до МКС во время так называемой генеральной репетиции перед миссией с экипажем. Космический корабль приземлился, используя три больших парашюта.

Капсула Starliner была запущена в пятницу с мыса Канаверал во Флориде, но вскоре после отделения от ракеты-носителя Atlas V ее двигатели не смогли активироваться, как планировалось, что не позволило ей достичь достаточно высокой орбиты. МКС пребывает на высоте около 400 километров над уровнем моря. Поскольку корабль использовал слишком много топлива, Boeing и NASA были вынуждены отвести Starliner обратно на Землю.





Испытательный полет был ключевой частью планов NASA по устранению зависимости США от России в космических полетах. Неудача с полетом Starliner также нанесла новый репутационный удар по Boeing, которая сталкивается с кризисом безопасности в своем коммерческом воздушном подразделении. Компания потерпела значительные убытки из-за двух крушений авиалайнеров Max 737. В результате аварий в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии погибло 346 человек. Boeing планирует приостановить производство самолета в январе.

Как сообщало издание "Комментарии", у Boeing снова проблемы с самолетом.