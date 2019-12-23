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Космический спутник будет мониторить леса Амазонки

Китай и Бразилия запустили спутник, который будет наблюдать за амазонскими лесами

сегодня, 17:04
Автор:

• Зинченко Павел

Спутник для наблюдения за Землей, который совместно разработали Китай и Бразилия, был запущен в космос в рамках двусторонней программы, рассматриваемой в качестве шаблона для более широкого сотрудничества между странами БРИКС.

Официальное информационное агентство Xinhua сообщило, что в северной китайской провинции Шаньси запущена ракета-носитель "Земля-Китай-Бразилия-4A". Для ее запуска использовалась ракета Long March-4B. Этот спутник является шестым, разработанным в рамках совместной китайско-бразильской программы для изучения ресурсов Земли (CBERS), Программа была запущена в 1988 году. Спутники предназначены для наблюдения за Землей с орбиты для обнаружения и последующего невоенного использования ресурсов.

По сообщениям Xinhua, CBERS-4A будет поддерживать мониторинг бразильским правительством тропических лесов Амазонки и изменений в окружающей среде страны. Еще восемь спутников были выведены на орбиту этой же ракетой, в том числе многоспектральный микроспутник дистанционного зондирования, подаренный Эфиопией.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - все вместе известные как БРИКС - ведут переговоры по рамочному соглашению о создании группировки спутников для дистанционного зондирования Земли и обмена данными, полученными спутниками друг у друга. По данным Национальной космической администрации Китая, каждая страна предоставит в созвездие один-два спутника. В настоящее время только Южная Африка в блоке БРИКС не имеет собственных спутников.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple может создать собственную сеть спутниковой связи.

Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-space-satellite/china-brazil-satellite-launched-into-space-to-monitor-amazon-rainforest-idUSKBN1YO0JO
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