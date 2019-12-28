NASA опубликовало фото Рождественской елки в космосе

Американское космическое агентство NASA опубликовала снимок с телескопа "Спитцер", который называется Рождественская елка. На нем звезды образуют фигуру, которую ученые назвали "Снежинкой". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Специалисты отмечают, что звезды еще молодые – им всего 100 000 лет. По их словам, они будут отдаляться друг от друга – и форма снежинки исчезнет.

"Примерно через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку", - говорится в сообщении.

Звездообразующие облака являются динамическими структурами, а расположение звезд говорит о том, что они являются новорожденными.

Как сообщало издание "Комментарии", космическое агентство NASA сообщило, что один из его спутников обнаружил обломки индийского лунного вездехода, который разбился на поверхности Луны в сентябре. Космическое агентство выпустило изображение, на котором видно место падения космического аппарата и "связанную с ним кучу мусора".