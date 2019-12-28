NASA опубликовало фото Рождественской елки в космосе

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Американское
космическое агентство NASA опубликовала снимок с телескопа "Спитцер",
который называется Рождественская елка. На нем звезды образуют фигуру, которую
ученые назвали "Снежинкой". Об этом сообщает пресс-служба
организации.
Специалисты
отмечают, что звезды еще молодые – им всего 100 000 лет. По их словам, они
будут отдаляться друг от друга – и форма снежинки исчезнет.
"Примерно через
100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид,
который напоминает снежинку", - говорится в сообщении.
Звездообразующие облака
являются динамическими структурами, а расположение звезд говорит о том, что они
являются новорожденными.
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