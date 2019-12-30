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Американка поставила новый рекорд пребывания в космосе

Американка Кристина Кук побила рекорд пребывания в космосе среди женщин

сегодня, 10:30
Автор:

• Зинченко Павел

Американская астронавтка Кристина Кук в субботу побила рекорд по длительности непрерывного космического полета среди женщин. Кристина Кук, 40-летняя инженер-электрик из Монтаны, прибыла на борт МКС 14 марта. В субботу она побила предыдущий рекорд по продолжительности пребывания женщин в космосе, установленный американкой Пегги Уитсон в 2016-2017 годах. Уитсон пробыл в космосе 288 дней подряд.

Ожидается, что Кук проведет на МКС всего 328 дней или почти 11 месяцев. Обычно миссии космонавтов длятся шесть месяцев, но в апреле NASA объявило, что текущая миссия продлена до февраля 2020 года.

Рекорд среди американцев по продолжительности космического полета был установлен астронавтом Скоттом Келли: с 2015 по 2016 год он пробыл на борту МКС 340 дней. Мировой рекорд - 15 месяцев - был установлен в 1990-х годах российским космонавтом Валерием Поляковым. Он провел 437 дней и 18 часов на борту космической станции "Мир".

Продление пребывания Кук в космосе поможет NASA изучить последствия долгосрочных космических путешествий. Эти данные помогут Агентству в разработке программ для полетов на Луну и Марс, которые американские астронавты планируют осуществить в будущем.

В октябре Кук установила еще один рекорд, став частью первой в мире команды женщин-космонавтов, которая отправилась в космос. Это был четвертый выход в карьере астронавтки.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA опубликовало фото Рождественской елки в космосе.

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Источник: http://usnewsfox.live/astronaut-christina-cook-breaks-space-record/
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