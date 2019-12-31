Космический корабль Crew Dragon готов к доставке людей на МКС

После ряда задержек компания SpaceX окончательно готовится к своей первой миссии по доставке людей на Международную космическую станцию.

Вскоре после того, как конкурент SpaceX, компания Boeing, столкнулся с трудностями при отправке своего нового космического корабля Starliner на Международную космическую станцию, Илон Маск поделился своим видением того, как вывести астронавтов на орбиту с американской земли впервые за почти десятилетие.

Генеральный директор SpaceX в воскресенье выложил в Twitter анимационный рендеринг, который демонстрирует запуск корабля Crew Dragon на ракете Falcon 9, стыковку с МКС и возвращение на Землю с мягкой посадкой при помощи парашюта.

Маск назвал трейлер миссии "Имитация первого пилотируемого полета Falcon 9 / Dragon 2020", сигнализируя о том, что SpaceX может запустить людей в космос для NASA в следующем году. Иными словами, через девять лет после завершения американской программы транспортировки космических экипажей. С 2011 года космическое агентство использовало российские корабли "Союз" для доставки экипажа на орбиту и обратно.

NASA выбрало Boeing и SpaceX для разработки нового космического корабля для выхода на орбиту в рамках своей коммерческой программы доставки экипажей, но и Dragon, и Starliner столкнулись с неудачами и отстают от графика. Тестовый аппарат Boeing Starliner не сумел достичь МКС ранее в этом месяце. У SpaceX одна из капсул Crew Dragon взорвалась во время испытаний на земле в начале года. С тех пор аппарат успешно прошел этот тест, а также имел успешную стыковку с МКС.

Как сообщало издание "Комментарии", американка поставила новый рекорд пребывания в космосе.