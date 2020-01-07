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Астронавт NASA показала фото первого метеоритного дождя в этом году

Метеоритный дождь зафиксирован над Северным полушарием

сегодня, 12:16
Автор:

• Мария Чиренко

Астронавт NASA Кристина Кох, которая в настоящее время находится с миссией на борту Международной космической станции, показала фото первого в новом году метеоритного дождя.

Метеоритный дождь зафиксирован на прошедших выходных над Северным полушарием. На снимке видны вспышки метеоритов, которые входят в атмосферу Земли. Кроме того, видно также полярное сияние.

"Вы видите падающие звезды из космоса? Оказывается, да! Первый метеорный поток десятилетия, и нам посчастливилось поймать его на МКС вместе с северным сиянием", - прокомментировала Кох снимок из космоса.

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Как сообщал сайт "Комментарии", ученые обнаружили сахар в метеоритах, которые врезались в Землю миллиарды лет назад. Специалисты не исключают, что это открытие может пролить свет на загадку зарождения жизни на Земле.

Ранее исследователи обнаружили, что два метеорита содержат другие компоненты для жизни: аминокислоты, углеводороды, другие органические вещества и следы жидкой воды, которые могут быть датированы самыми ранними днями нашей солнечной системы.


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