Астронавт NASA показала фото первого метеоритного дождя в этом году

Астронавт NASA Кристина Кох, которая в настоящее время находится с миссией на борту Международной космической станции, показала фото первого в новом году метеоритного дождя.



Метеоритный дождь зафиксирован на прошедших выходных над Северным полушарием. На снимке видны вспышки метеоритов, которые входят в атмосферу Земли. Кроме того, видно также полярное сияние.



"Вы видите падающие звезды из космоса? Оказывается, да! Первый метеорный поток десятилетия, и нам посчастливилось поймать его на МКС вместе с северным сиянием", - прокомментировала Кох снимок из космоса.





Как сообщал сайт "Комментарии", ученые обнаружили сахар в метеоритах, которые врезались в Землю миллиарды лет назад. Специалисты не исключают, что это открытие может пролить свет на загадку зарождения жизни на Земле.



Ранее исследователи обнаружили, что два метеорита содержат другие компоненты для жизни: аминокислоты, углеводороды, другие органические вещества и следы жидкой воды, которые могут быть датированы самыми ранними днями нашей солнечной системы.





