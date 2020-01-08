Компания Илона Маска расширяет сеть коммерческих микроспутников

Калифорнийская компания SpaceX запустила еще 60 спутников для своей сети Starlink. Количество космических аппаратов, которые фирма сейчас подняла в небо, составляет 182, что является частью ее плана по предоставлению глобальной широкополосной интернет-услуги. Последние платформы взлетели на ракете Falcon-9, которая покинула мыс Канаверал во Флориде.

Новые дополнения означают, что SpaceX теперь управляет большим количеством коммерческих спутников на орбите, чем любая другая фирма. Компания Labs, также из Калифорнии, имеет следующее крупнейшее рабочее созвездие - чуть менее 150. Ее космические корабли используются для отображения поверхности Земли.

SpaceX имеет разрешение от регулирующих органов на запуск до 12 000 платформ, но говорит о возможных 40 000. Это будет зависеть от того, как развивается проект. Еще две группы из 60 спутников могут подняться до конца месяца, так как компания намеревается начать предлагать некоторые региональные широкополосные каналы в конце этого года.

Развертывание вызвало волну критики со стороны астрономов, которые жалуются на то, что большое количество искусственных объектов в ночном небе разрушит их представление о космосе. Чтобы подкрепить эти жалобы, ученые выпускают фотографии с линиями ярких точек, которые находятся в небе. Это отражение от спутников, движущихся по всему земному шару. Однако SpaceX считает, что опасения завышены.

Компания признает, что Starlinks становятся яркими вскоре после запуска, но это результат конфигурации, которую принимают спутники, когда они поднимаются с высоты от 290 до 550 км. По словам компании, когда спутники выходят на свою последнюю орбиту, то стают почти незаметными. Также компания предоставляет подробные координаты Starlink астрономическим группам, чтобы они могли лучше планировать свои наблюдения и избежать помех.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX доставит на МКС канабис.