Илон Маск поделился фантастическими планами покорения Марса

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск ответил на множество вопросов на Twitter, предоставив более подробную информацию о Starship и о том, как он в конечном итоге должен будет работать. Именно с его помощью Маск собирается сделать людей межпланетным видом с колонией на Марсе.

Илон Маск сообщил, что Starship должен будет действовать по быстрому графику, переправляя много мегатонн груза на Красную планету, чтобы установить и поддерживать там присутствие человека. Маск заявил, что космический корабль разрабатывается с планом полетов в среднем по три рейса в день, каждый из которых перевозит более 100 тонн за рейс. Это в общей сложности более 1000 рейсов в год на одно транспортное средство.

В конечном счете, говорит Маск, он надеется достичь темпов строительства 100 космических кораблей в год, которые смогут перевозить до 100 мегатонн или около 100 000 человек "в одну орбитальную синхронизацию Земля-Марс". Это соответствует графику примерно один раз в два года, когда Земля и Марс находятся ближе всего друг к другу из-за совпадения их соответствующих орбит вокруг Солнца.

Как подчеркивал Маск на каждом этапе разработки SpaceX, возможность многократного использования в системе Starship является ключевой. Каждый звездолет будет иметь срок полезного использования от 20 до 30 лет - аналогично коммерческим самолетам сегодня, отметил он. Это необходимо, если компания надеется работать в масштабе, описанном выше, и при этом делать это практически экономически жизнеспособным.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Илона Маска расширяет сеть коммерческих микроспутников.













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