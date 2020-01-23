Колонисты на Марсе будут жить в домах из грибов

Вместо среды обитания из металла и стекла NASA исследует технологии, которые могли бы вырастить структуры из грибов. Они стали будущими домами на Марсе, и, возможно, приведут к более устойчивому образу жизни на Земле. Создание пригодного для жилья дома для будущих астронавтов означает нечто большее, чем выращивание крыши над головой. Астронавты должны будут удовлетворить все свои основные потребности, которые у них есть на Земле, и столкнуться с дополнительными проблемами, связанными с жизнью в суровых условиях в отдаленном мире, говорится в заявлении космического агентства США.

В связи с этим, проект по мико-архитектуре исследовательского центра Ames в Калифорнии, руководимого NASA, представляет собой прототипирование технологий, которые могут "вырастить" места обитания на Луне, Марсе и за его пределами, в частности, грибы и невидимые подземные нити, известные как мицелий, которые составляют основную часть гриба.

В конечном счете, проект предусматривает будущее, в котором колонисты на Луне или Марсе смогут создать компактную среду обитания, построенную из легкого материала из бездействующих грибов, которая пригодится в перелетах к дальним планетам. По прибытии, разворачивая эту базовую структуру и просто добавляя воду, грибы смогут превратиться в полностью функциональную среду обитания человека - и все это при условии безопасного содержания в среде обитания, чтобы избежать загрязнения окружающей среды Марса.

Mycelia - это крошечные нити, которые с высокой точностью создают сложные структуры, объединяясь в более крупные структуры, такие как грибы. При правильных условиях их можно заставить создавать новые конструкции - от материала, похожего на кожу, до строительных блоков для среды обитания на Марсе. Последний слой мицелия - это то, что органически превращается в крепкий дом, сначала активированный, чтобы расти в замкнутой среде, а затем запекаемый, чтобы убить жизненные формы, обеспечивая структурную целостность и гарантируя, что никакая вредоносная жизнь не загрязняет Марс.

Как сообщало издание "Комментарии", американский школьник помог NASA открыть планету, которая вращается вокруг двух звезд.

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