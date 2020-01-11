Американский школьник помог NASA открыть планету, которая вращается вокруг двух звезд

17-летний школьник из Нью-Йорка Вольф Кукер помог NASA открыть планету TOI 1338 b. Стало известно, что планета одновременно вращается вокруг двух звезд. Об этом сообщает пресс-служба NASA.



Вольф Кукер пришел в Центр космических полетов Годдарда в качестве стажера во время летних каникул. Его работа состояла в том, чтобы изучать изменения яркости звезд, которые попадали в поле зрения транзитного спутника наблюдения экзопланет НАСА (TESS) и загруженные в проект Planet Hunters TESS citizen science.

Парень отмечает, что где-то на третий день наблюдений он заметил сигнал от системы под названием TOI 1338. Изначально он воспринял это как звездное затмение, но позже оказалось, что это была планета.

Исследователи, работающие с данными TESS, обнаружили первую планету, которая вращается вокруг двух звезд. Планета, названная TOI 1338 b, примерно в 6,9 раза больше Земли, или что-то среднее по размеру между Нептуном и Сатурном. Она находится на расстоянии около 1300 световых лет от нас в созвездии Живописца.

Звезды в этой системе образуют затмевающую двойную систему, которая возникает, когда звездные спутники кружат друг вокруг друга в нашей плоскости зрения. Один из них примерно на 10% массивнее нашего Солнца, в то время как другой более холодный, тусклый и составляет только одну треть массы Солнца.





Ранее "Комментарии" писали, что впервые специалисты американского космического агентства NASA обнаружили планету такого же размера, как Земля, и которая находится в благоприятной зоне для заселения земного типа жителями.

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