Американский школьник помог NASA открыть планету, которая вращается вокруг двух звезд

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17-летний
школьник из Нью-Йорка Вольф Кукер помог NASA открыть планету TOI 1338 b. Стало
известно, что планета одновременно вращается вокруг двух звезд. Об этом
сообщает пресс-служба NASA.
Вольф Кукер
пришел в Центр космических полетов Годдарда в качестве стажера во время летних
каникул. Его работа состояла в том, чтобы изучать изменения яркости звезд, которые
попадали в поле зрения транзитного спутника наблюдения экзопланет НАСА (TESS) и
загруженные в проект Planet Hunters TESS citizen science.
Парень
отмечает, что где-то на третий день наблюдений он заметил сигнал от системы под
названием TOI 1338. Изначально он воспринял это как звездное затмение, но позже
оказалось, что это была планета.
Исследователи,
работающие с данными TESS, обнаружили первую планету, которая вращается вокруг
двух звезд. Планета, названная TOI 1338 b, примерно в 6,9 раза больше Земли,
или что-то среднее по размеру между Нептуном и Сатурном. Она находится на
расстоянии около 1300 световых лет от нас в созвездии Живописца.
Звезды в этой системе образуют затмевающую двойную систему, которая возникает, когда звездные спутники кружат друг вокруг друга в нашей плоскости зрения. Один из них примерно на 10% массивнее нашего Солнца, в то время как другой более холодный, тусклый и составляет только одну треть массы Солнца.
Ранее "Комментарии"
писали, что впервые специалисты американского космического агентства NASA обнаружили
планету такого же размера, как Земля, и которая находится в благоприятной
зоне для заселения земного типа жителями.
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