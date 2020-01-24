Компания SpaceX отложила запуск своей спутниковой миссии

Плохая погода вынудила компанию SpaceX отложить запуск своей следующей спутниковой миссии Starlink еще на три дня. Теперь старт запуска запланирован на понедельник, 27 января. Частная космическая компания надеялась запустить свои следующие 60 интернет-спутников Starlink ранее на этой неделе, но перенесла миссию не ранее пятницы (24 января) из-за плохой погоды. В четверг SpaceX снова отложил запуск, не ранее чем на понедельник.

SpaceX провела испытания ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту партию спутников Starlink в понедельник 20 января. Затем запуск был перенесен на пятницу из-за неблагоприятных погодных условий. Поскольку погода не улучшилась, запуск вновь был перенесен, теперь уже на следующий понедельник (27 января).

Миссия Starlink-3 станет четвертым запуском SpaceX для расширения мегаконстелляции спутников Starlink, которые предназначены для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет. SpaceX отправила 180 спутников на орбиту за три запуска: один в мае 2019 года, второй в ноябре 2019 года и третий в начале этого месяца. Последний запуск 6 января сделал SpaceX оператором крупнейшей спутниковой группировки в мире. В конечном итоге SpaceX планирует запустить мегаконтелляцию из 40000 спутников Starlink, чтобы обеспечить широкополосный доступ в Интернет в отдаленных частях мира.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX доставит на МКС канабис.

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