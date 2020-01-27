Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 27.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Илон Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов
НОВОСТИ Все новости

Илон Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов

Боб Бенкен и Дуг Херли станут первыми астронавтами, которые отправятся в космос на борту Crew Dragon

сегодня, 13:35
Автор:

• Зинченко Павел

Этой весной компания SpaceX готовится выпустить своих первых астронавтов в космос. Этими космонавтами являются Боб Бенкен и Дуг Херли. Их полет на космическом корабле Crew Dragon ознаменует собой первый случай, когда американский космический корабль доставил астронавтов NASA после завершения программы Suppose Shuttle в 2011 году.

Ожидается, что взлет Бенкена и Херли положит начало новой эре космических полетов США, поскольку это позволит NASA перестать полагаться на российские пусковые системы для доставки астронавтов в космос. Это, вероятно, также сделает двух космонавтов первыми, кто когда-либо летал на коммерческом космическом корабле.

"Бобу и мне посчастливилось быть вместе. События в прошлом году на самом деле были довольно напряженными. Теперь мы проводим все больше времени в Калифорнии, потому что именно там проходит большая часть работ для подготовки Dragon", - сказал Дуг Херли.  В процессе подготовки астронавты прошли аварийные процедуры, всестороннюю подготовку механизмов Crew Dragon, надели свои новые скафандры и встретились с генеральным директором SpaceX Илоном Маском.

INpKAnQwmL569dxnK0jf5c1U5.jpg

Бенкен и Херли тесно сотрудничают со SpaceX с 2015 года, поэтому поэтому они хорошо знают, каким космическим кораблем им прейдется управлять. Оба мужчины начинали свой путь как военные летчики. Работать в NASA в качестве космонавтов они начали в 2000 году. За годы совместной работы Боб и Дуг стали друзьями.

Бенкен участвовал в двух космических полетах, проведя более 708 часов в космосе, из которых 37 — в открытом космосе. Херли пилотировал два космических корабля и провел в космосе более 683 часов.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск поделился фантастическими планами покорения Марса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/these-are-the-first-2-astronauts-who-will-fly-on-spacex-s-historic-crew-dragon
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...