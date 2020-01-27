Илон Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов

Этой весной компания SpaceX готовится выпустить своих первых астронавтов в космос. Этими космонавтами являются Боб Бенкен и Дуг Херли. Их полет на космическом корабле Crew Dragon ознаменует собой первый случай, когда американский космический корабль доставил астронавтов NASA после завершения программы Suppose Shuttle в 2011 году.

Ожидается, что взлет Бенкена и Херли положит начало новой эре космических полетов США, поскольку это позволит NASA перестать полагаться на российские пусковые системы для доставки астронавтов в космос. Это, вероятно, также сделает двух космонавтов первыми, кто когда-либо летал на коммерческом космическом корабле.

"Бобу и мне посчастливилось быть вместе. События в прошлом году на самом деле были довольно напряженными. Теперь мы проводим все больше времени в Калифорнии, потому что именно там проходит большая часть работ для подготовки Dragon", - сказал Дуг Херли. В процессе подготовки астронавты прошли аварийные процедуры, всестороннюю подготовку механизмов Crew Dragon, надели свои новые скафандры и встретились с генеральным директором SpaceX Илоном Маском.





Бенкен и Херли тесно сотрудничают со SpaceX с 2015 года, поэтому поэтому они хорошо знают, каким космическим кораблем им прейдется управлять. Оба мужчины начинали свой путь как военные летчики. Работать в NASA в качестве космонавтов они начали в 2000 году. За годы совместной работы Боб и Дуг стали друзьями.

Бенкен участвовал в двух космических полетах, проведя более 708 часов в космосе, из которых 37 — в открытом космосе. Херли пилотировал два космических корабля и провел в космосе более 683 часов.

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