В феврале мимо Земли пролетит астероид

В феврале рядом с Землей пролетит астероид с №163 373. Астронавты уверяют, что его диаметр составляет от 440 до 990 м. Несмотря на то, что столкновение этого астероида с Землей почти невозможно, в NASA относят этот объект к потенциально опасным.



Сообщается, что этот астероид открыли 23 октября 1995 года. Он будет пролетать мимо Земли на расстоянии, которое в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны. В следующий раз астероид пролетит в относительной близости от Земли 6 августа 2075-го.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", на орбите Земли может взорваться спутник. Сообщается, что в декабре в работе спутника произошел сбой, который привел к значительному и необратимому повреждению батарей. При зарядке аккумуляторов аппарат может взорваться, а его обломки - повредить другие спутники, находящиеся на орбите.

Для того, чтобы избежать этого, DirecTV запросила разрешение перевести спутник на так называемую "кладбищенскую орбиту", которая находится на 290 километров дальше от Земли.



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