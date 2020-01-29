Два «мертвых» спутника могут столкнуться в любой момент

По данным службы отслеживания космического мусора LeoLabs, IRAS (выведенный из эксплуатации космический телескоп, запущенный в 1983 году) и GGSE-4 (научная полезная нагрузка на борту выведенного из эксплуатации и только относительно недавно рассекреченного военного спутника, запущенного в 1967 году) могут столкнуться в любой момент.



По данным LeoLabs, 29 января, в 23:39:35 UTC, два космических корабля будут проходить на расстоянии около 15–30 метров друг от друга на высоте около 900 километров. И поскольку оба "мертвы", станции на Земле никак не могут связываться с ними для выполнения уклончивых маневров. Это означает, что, согласно расчетам LeoLabs, существует возможность того, что они столкнутся с вероятностью один к ста.

"Подобные встречи спутников случались в прошлом. Что действительно интересно в этом, так это то, что предполагаемый проход в пределах 15–30 метров невероятно близок", - рассказал порталу ScienceAlert космический археолог Алиса Горман из Университета Флиндерс. Оба космических корабля весьма тяжелые. IRAS имеет стартовую массу 1083 кг. GGSE-4, также известный как Poppy 5 или 1967-053G, намного меньше и весит всего 85 килограммов, сообщает астроном Гарварда-Смитсоновского университета Джонатан Макдауэлл.

Столкновение может на этот раз не произойти. Но поскольку все больше и больше спутников выводятся из эксплуатации, столкновения, безусловно, станут проблемой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Хорошая новость заключается в том, что уже предпринимаются усилия, чтобы попытаться очистить огромное количество мусора, который мы оставили в космосе. Плохая новость, продемонстрированная этим предстоящим близким знакомством, заключается в том, что может быть слишком поздно.

Как сообщало издание "Комментарии", американка поставила новый рекорд пребывания в космосе.









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