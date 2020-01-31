NASA отремонтировало Voyager 2 с расстояния 18 миллиардов километров

Космическое агентство NASA заявило, что космический корабль Voyager 2 восстанавливается после сбоя. Инженеры уверены, что зонд скоро вернется к нормальной научной деятельности.

Проблемы начались еще в субботу (25 января), когда, как полагают ученые, космический корабль не смог сделать быстрое вращение, необходимое для калибровки прибора. Это означало, что две энергосберегающие системы оставались включенными дольше, чем обычно. Согласно заявлению NASA, чтобы справиться с внезапной нехваткой электроэнергии, космический корабль автоматически выключил свои научные приборы.

Инженеры NASA устраняют проблему, но процесс идет медленно, учитывая расстояние Voyager 2 от Земли. На расстоянии 18,5 миллиарда километров, сигналы отправляются в одну сторону в течение 17 часов, а персонал миссии должен подождать 34 часа, чтобы проверить, работает ли аппарат. В ответ на снижение мощности на протяжении многих лет, инженеры из команды Voyager отключили приборы и обогреватели, которые не имеют отношения к научным целям миссии, сэкономив ресурсы космического корабля там, где они действительно имеют значение. Инженеры считают, что они "уговорили" космический корабль отключить одну из мощных систем и перезагрузить ее приборы. На данный момент зонд еще не вернулся к нормальной работе и не собирает данные.

По мере продолжения миссии проблемы с электропитанием становятся все более серьезными для обоих зондов Voyager, запущенных в 1977 году. Каждый космический аппарат оснащен радиоизотопным термоэлектрическим генератором в качестве источника питания. Но в возрасте более 40 лет эти генераторы неуклонно теряют свою энергию и их мощность слабеет.

Оба космических корабля сосредоточены на изучении области за пределами гелиопаузы, оболочки, созданной солнечным ветром заряженных частиц, которые постоянно текут от Солнца. Voyager 2 пересек эту границу в ноябре 2018 года, присоединившись к своему близнецу, который сделал это в 2012 году. NASA не уверено, сколько еще аппараты Voyager смогут продолжать работать, но ученые заявили в ноябре 2019 года, что космические корабли могут потерять мощность в течение примерно пяти лет.

Как сообщало издание "Комментарии", один из мощнейших телескопов NASA прекращает работу.

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