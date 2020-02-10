Иранский спутник не смог выйти на орбиту

Государственное телевидение Ирана сообщает, что запущенный в рамках космической программы страны спутник не вышел на орбиту. Неудачный запуск произошел в воскресенье на космодроме имени Имама Хомейни в иранской провинции Семнан, примерно в 230 км к юго-востоку от Тегерана, столицы страны.

Ракета Simorgh, или Phoenix, несла спутник связи Zafar 1. Воскресная попытка была предпринята после двух неудачных запусков в прошлом году и взрыва ракеты на стартовой площадке на объекте. Сообщается, что Zafar 1 не набрала необходимую скорость, чтобы вывести спутник на орбиту.

Как отмечается, представитель министерства обороны Ирана подчеркнул, что к следующему запуску технологические недостатки будут исправлены. Однако конкретной даты следующей попытки он не назвал. Правительство США утверждает, что эта программа является частью более широких усилий Ирана по продвижению своей программы по баллистическим ракетам.

Иранское правительство обычно обнародует информацию о военных и технологических достижениях своей страны в преддверии годовщины исламской революции 1979 года, которая приходится на 11 февраля.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов.

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