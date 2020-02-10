Космический аппарат Solar Orbiter вылетел в направлении Солнца

Космический аппарат Solar Orbiter, разработанный совместными усилиями Европейского космического агентства (ESA) и NASA, взлетел в космос в воскресенье вечером с беспрецедентной миссией сделать первые снимки неуловимых полюсов Солнца. Космический корабль стоимостью 1,5 миллиарда долларов присоединится к аппарату NASA Parker Solar Probe, запущенному полтора года назад, в опасной близости от Солнца, чтобы раскрыть больше его секретов.

Solar Orbiter не приблизится достаточно близко, чтобы проникнуть сквозь солнечную корону или подобную короне внешнюю атмосферу, как это делает Parker Solar Probe. Он будет маневрировать на уникальной внеплоскостной орбите, которая переместит его через оба полюса, который и по сей день так и не удалось сфотографировать.

Solar Orbiter был создан в Европе. Это квадратный 4000-килограммовый космический корабль с тонкими инструментальными стрелами и антеннами. Он пролетит мимо Венеры в декабре и снова в следующем году, а затем мимо Земли, используя гравитацию планет, чтобы изменить свой путь. Полные научные исследования начнутся в конце 2021 года, когда аппарат приблизится к солнцу.

Чтобы защитить чувствительные инструменты от палящего солнечного тепла, инженеры разработали теплозащитный экран с внешним черным покрытием из сгоревшего древесного угля, аналогичного тому, который использовался в доисторических наскальных рисунках. Тепловой экран размером 10 на 8 футов имеет толщину всего 15 дюймов и изготовлен из титановой фольги с промежутками между ними для отвода тепла. Аппарат может выдерживать температуру почти до 1000 градусов по Фаренгейту. В тепловой экран встроены пять глазков разного размера, которые будут оставаться открытыми достаточно долго, чтобы научные приборы могли проводить измерения на рентгеновских, ультрафиолетовых, видимых и других видах волн.

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