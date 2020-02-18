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Ракета SpaceX потерпела крушение над морем

Ракета SpaceX не смогла приземлиться на баржу после успешного выведения на орбиту новой партии спутников

сегодня, 12:11 723
Автор:

• Зинченко Павел

Ракета SpaceX потерпела крушение над морем

Ракета SpaceX упала в море после доставки в космос новой партии интернет-спутников. Ракета попыталась приземлиться на баржу в море, что позволило бы использовать ее повторно. Но ракета промахнулась  и упала в воду.

Работа SpaceX по запуску ракетных ускорителей является центральной частью попыток компании сделать космические путешествия дешевле и проще. После посадки ракет на баржи, а затем их возвращения в бустер, они могут быть отремонтированы и использованы повторно, что делает последующие запуски менее дорогостоящими.

После ряда первоначальных неудач, приземления были в основном успешными. Новая посадка - это первый случай с 2016 года, когда ракета Falcon 9 не попала на свой посадочный корабль.

Использование спутников Starlink, которые доставяла на орбиту упавшая ракета, имеет неоднозначные оценки: хотя компания заявляет, что они сформируют "мегаконстелляцию", которая обеспечит быстрые интернет-соединения людям на Земле, астрономы утверждают, что они забивают небо и делают традиционные наблюдения более трудными.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX отложила запуск своей спутниковой миссии.


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Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/spacex-falcon-9-launch-rocket-crash-sea-landing-a9341046.html
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