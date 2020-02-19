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SpaceX усиленно готовится к старту первых космических туристов

Компания SpaceX отправит первую группу из четырех туристов на орбиту в следующем году

сегодня, 15:26 118
Автор:

• Зинченко Павел

SpaceX усиленно готовится к старту первых космических туристов

Компания Space Adventures заключила соглашение со SpaceX о полете частных лиц на борту корабля Crew Dragon в космос. Это даст возможность четырем лица побить мировой рекорд высоты космического полета частного лица и увидеть планету Земля так, как никому не удавалось со времен реализации программы Gemini.

Если стороны достигнут окончательного успеха в переговорах, эта миссия станет первым опытом космического туризма, который будет полностью обеспеченным американскими технологиями. Частные лица будут летать на борту полностью автономного космического корабля Crew Dragon, запущенного ракетой Falcon 9 компании SpaceX.  Также SpaceX будет использовать эту ракету и корабль для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию.

"Эта историческая миссия проложит путь к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для всех людей, которые мечтают о них, и мы рады работать с командой Space Adventures в этой миссии", - сказала Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX.

Компания Space Adventures уже имеет опыт командирования в космос туристов. Ранее она организовала путешествие семи частных лиц на МКС на российских кораблях "Союз". Сколько будет стоить билет на Crew Dragon для полета в космос пока не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", ракета SpaceX потерпела крушение над морем.


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Источник: https://spaceadventures.com/space-adventures-announces-agreement-with-spacex-to-launch-private-citizens-on-the-crew-dragon-spacecraft/
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