Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Французская ракета успешно вывела на орбиту два спутника
НОВОСТИ Все новости

Французская ракета успешно вывела на орбиту два спутника

Японский и южнокорейский спутники успешно вышли на орбиту с помощью ракеты Ariane 5

сегодня, 17:32 102
Автор:

• Зинченко Павел

Французская ракета успешно вывела на орбиту два спутника

Французская аэрокосмическая компания Arianespace осуществила успешный запуск, отправив японский спутник связи и южнокорейский метеорологический спутник на геостационарные орбиты.
Ракета Ariane 5 стартовала в 5:18 вечера по местному времени к востоку от Гвианского космического центра в Куру, Французская Гвиана. Она несла на себе японский спутник JSAT JCSAT-17 компании Sky Perfect JSAT, и южнокорейский спутник GEO-KOMPSAT-2B компани КАРИ.
JCSAT-17, более тяжелый из двух спутников, отделился от верхней ступени ракеты примерно через 28 минут после старта. Спутник массой 5900 кг от производителя Lockheed Martin оснащен транспондерами в диапазоне C и Ku, а также 18-метровым отражателем в диапазоне S от L3Harris Technologies.
Спутник КАРИ GEO-KOMPSAT-2B отделился через 31 минуту после старта. Спутник весом 3400 кг несет полезную нагрузку для съемки океанов от Airbus Defence and Space и экологический спектрометр от Ball Aerospace.
Arianespace уже завершила три из двадцати двух запланированных запусков в этом году. Люси Фабрегеттс, исполнительный вице-президент Arianespace по миссиям, операциям и закупкам, сказала, что у компания планирует совершить три запуска в марте.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://spacenews.com/japanese-communications-satellite-and-south-korean-weather-satellite-launch-on-ariane-5/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...