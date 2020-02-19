Французская ракета успешно вывела на орбиту два спутника

Французская аэрокосмическая компания Arianespace осуществила успешный запуск, отправив японский спутник связи и южнокорейский метеорологический спутник на геостационарные орбиты.

Ракета Ariane 5 стартовала в 5:18 вечера по местному времени к востоку от Гвианского космического центра в Куру, Французская Гвиана. Она несла на себе японский спутник JSAT JCSAT-17 компании Sky Perfect JSAT, и южнокорейский спутник GEO-KOMPSAT-2B компани КАРИ.

JCSAT-17, более тяжелый из двух спутников, отделился от верхней ступени ракеты примерно через 28 минут после старта. Спутник массой 5900 кг от производителя Lockheed Martin оснащен транспондерами в диапазоне C и Ku, а также 18-метровым отражателем в диапазоне S от L3Harris Technologies.

Спутник КАРИ GEO-KOMPSAT-2B отделился через 31 минуту после старта. Спутник весом 3400 кг несет полезную нагрузку для съемки океанов от Airbus Defence and Space и экологический спектрометр от Ball Aerospace.

Arianespace уже завершила три из двадцати двух запланированных запусков в этом году. Люси Фабрегеттс, исполнительный вице-президент Arianespace по миссиям, операциям и закупкам, сказала, что у компания планирует совершить три запуска в марте.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!