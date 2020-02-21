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Японская версия GPS будет использовать американские технологии

Американская сторона предоставит сенсоры космического наблюдения для японской системы GPS

сегодня, 16:49
Автор:

• Зинченко Павел

Японская версия GPS будет использовать американские технологии

Министерство обороны США планирует сделать бюджетные запросы с целью предоставления сенсоров космического наблюдения для двух японских спутников, которые будут использоваться в японской версии системы глобального позиционирования (GPS).

В рамках сотрудничества между Японией и США в области космического исследования, Министерство обороны США объявило, что планирует на следующий финансовый год предусмотреть в бюджете оснащение японской версии будущего спутника GPS датчиками космического мониторинга США.

Об этом Министерство обороны США заявило в документе, в котором кратко изложена его бюджетная политика на новый финансовый год, начинающийся в октябре. В Министерстве отметили, что план наращивания является высокоприоритетным для Соединенных Штатов и Японии и будет предпосылкой к будущему сотрудничеству двух стран в космической сфере. Датчики обнаруживают и отслеживают спутники и космический мусор.  

Министерство обороны США все больше беспокоится о том, что Китай и Россия наращивают свои возможности атаковать спутники.  В связи с этим американцы создали свои собственные космические силы и призвали своих союзников к более активному участию в космическом противостоянии. 

Как сообщало издание "Комментарии", Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов.


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Источник: https://www.tellerreport.com/news/2020-02-20---u-s--army-japan-version-gps-satellites-equipped-with-space-monitoring-sensors-.r1WyxRjQU.html
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