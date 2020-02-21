Японская версия GPS будет использовать американские технологии

Министерство обороны США планирует сделать бюджетные запросы с целью предоставления сенсоров космического наблюдения для двух японских спутников, которые будут использоваться в японской версии системы глобального позиционирования (GPS).



В рамках сотрудничества между Японией и США в области космического исследования, Министерство обороны США объявило, что планирует на следующий финансовый год предусмотреть в бюджете оснащение японской версии будущего спутника GPS датчиками космического мониторинга США.



Об этом Министерство обороны США заявило в документе, в котором кратко изложена его бюджетная политика на новый финансовый год, начинающийся в октябре. В Министерстве отметили, что план наращивания является высокоприоритетным для Соединенных Штатов и Японии и будет предпосылкой к будущему сотрудничеству двух стран в космической сфере. Датчики обнаруживают и отслеживают спутники и космический мусор.

Министерство обороны США все больше беспокоится о том, что Китай и Россия наращивают свои возможности атаковать спутники. В связи с этим американцы создали свои собственные космические силы и призвали своих союзников к более активному участию в космическом противостоянии.

Как сообщало издание "Комментарии", Маск дал добро на отправку в космос первых астронавтов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!