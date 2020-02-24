Известный сторонник "плоской Земли" разбился на самодельной ракете

Американский пилот погиб при попытке запуска самодельной ракеты в калифорнийской пустыне. "Безумный" Майк Хьюз, 64 года, совершил аварийную посадку своей паровой ракеты вскоре после взлета под Барстоу в субботу. Видеоролик в социальных сетях показывает, как ракета запускается в небо, а затем падает на землю. Хьюз был хорошо известен своей верой в то, что Земля плоская. Он надеялся доказать свою теорию, отправившись в космос.

Субботний запуск, как сообщается, был снят в рамках "Домашних астронавтов", нового сериала о любительских ракетостроениях, который будет показан на американском научном канале. Проект должен был быть выполнен с ограниченным бюджетом. По сообщению Space.com, с помощью своего партнера Уолдо Стэйкса Хьюз пытался достичь высоты 1525 м на своей ракете с паровым приводом. Ракета использовала пар, выбрасываемый через сопло, для приведения в движение. Безумный Майк и его помощники построили самодельную ракету на своем заднем дворе, потратив около 18 000 долларов.





На видео с запуском можно увидеть парашют, находящийся на ракете, по-видимому, развернутый слишком рано, через несколько секунд после взлета. В Twitter Научный Канал сказал, что Хьюз умер, преследуя свою мечту. Департамент шерифа округа Сан-Бернардино заявил, что его офицеров вызвали на запуск ракеты около 14:00 по местному времени в субботу. Офис шерифа сообщил, что "человек был объявлен умершим после того, как ракета упала в открытой пустыне".

Майк Хьюз попал в заголовки новостей на международном уровне, когда он объявил о своем намерении доказать свою теорию о том, что Земля плоская. В марте прошлого года Хьюз преодолел высоту в 570 м, прежде чем развернуть свои парашюты и совершить не очень мягкую посадку. В 2002 году он установил мировой рекорд Гиннеса за самый длинный прыжок на лимузине - более 31 метра в лимузине Lincoln Town Car.





Как сообщало издание "Комментарии", американец решил сразиться с экс-женой на японских мечах.

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