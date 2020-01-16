"Дуэль" после развода: американец решил сразиться с экс-женой на японских мечах

В Канзасе весьма оригинальным образом местный житель решил отомстить своей бывшей жене после недавнего развода. Как передает издание Fox News, 40-летний американец обратился в суд с просьбой разрешить ему провести бой на мечах. К "дуэли" мистер Остром решил привлечь экс-супругу и ее юриста.

Известно, что адвокат 37-летней женщины помог ей выиграть дело в суде по опеке над детьми, а также уплате налогов на недвижимость. Это очень разозлило Острома, который обратился в Окружной суд Айовы с иском, чтобы ему разрешили провести бой. Мужчина объяснил, что его желание вполне законно, так как в США нет ограничений на такие поединки. Разгневанный экс-супруг попросил у судей три месяца на то, чтобы выбрать подходящее оружие для боя: японские катаны и вакидзаси. Ответ "дуэлянтов" не заставил себя ждать: адвокат "ответчиков" попросил суд назначить для Острома психологическую экспертизу и запретить встречи с детьми.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева уже четыре года состоит в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Но в последнее время слухи о их разводе множатся невероятно быстро. Сама звезда в своей социальной сети Instagram опубликовала неоднозначный пост, которым подогрела подобные сплетни.





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