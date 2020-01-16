"Дуэль" после развода: американец решил сразиться с экс-женой на японских мечах

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В Канзасе весьма оригинальным образом местный житель решил отомстить своей бывшей жене после недавнего развода. Как передает издание Fox News, 40-летний американец обратился в суд с просьбой разрешить ему провести бой на мечах. К "дуэли" мистер Остром решил привлечь экс-супругу и ее юриста.
Известно, что адвокат
37-летней женщины помог ей выиграть дело в суде по опеке над детьми, а также
уплате налогов на недвижимость. Это очень разозлило Острома, который обратился
в Окружной суд Айовы с иском,
чтобы ему разрешили провести бой. Мужчина объяснил, что его желание вполне
законно, так как в США нет ограничений на такие поединки. Разгневанный
экс-супруг попросил у судей три месяца на то, чтобы выбрать подходящее оружие
для боя: японские катаны и вакидзаси. Ответ "дуэлянтов" не заставил себя ждать: адвокат "ответчиков" попросил
суд назначить для Острома психологическую экспертизу и запретить встречи с
детьми.
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