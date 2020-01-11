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Певица Вера Брежнева намекнула на развод с Меладзе

Вера Брежнева поделилась личными переживаниями

сегодня, 09:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Украинская певица, бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева уже четыре года состоит в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Но в последнее время слухи о их разводе множатся невероятно быстро. Сама звезда в своей социальной сети Instagram опубликовала неоднозначный пост, которым подогрела подобные сплетни.

Известно, что свадьба звезд состоялась в 2015 году и стала настоящей сенсацией, ведь пара долгое время скрывала свои отношения. Но позже Константину Меладзе начали приписывать различные романы, в частности со своей подопечной, участницей коллектива "ВИА Гра" Эрикой Герцег.  

Вера Брежнева в шутку принимала подобные заявления, отметив лишь, что восхищается мужем, раз он помимо работы и дома еще и "погуливает" с любовницей. Слухи о романе Меладзе с Герцег опровергла сама Эрика, заявив, что состоит в серьезных отношениях с другим мужчиной.

Но на днях, поклонники звезды снова занервничали, ведь Вера опубликовала философский пост, в котором указала, что "уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать". Фанаты предполагают, что в звездной семье снова начался разлад, хотя и певица все отрицает.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Вера Брежнева опубликовала нежное фото с мужем Константином Меладзе, опровергнув этим слухи о их разводе.


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