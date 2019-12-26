Вера Брежнева ответила на слухи об изменах мужа с помощью фото

Личная жизнь украинской певицы Веры Брежневой и ее супруга Константина Меладзе находится под пристальным вниманием, как поклонников, так и прессы. Недавно в сети ходило множество слухов, что в паре начался разлад и известный продюсер пошел "на лево". Недавно Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала фото с возлюбленным, чем опровергла все домысли и сплетни.

Украинская певица показала снимок, на котором нежно обнимается с мужем. Она отметила, что новая фотография с Константином была одним из самых популярных запросов от ее поклонников. Фанаты Веры тут же отметила, что пара выглядит счастливо и поздравили их с наступающим Новым годом. Меньше, чем за сутки пост звезды набрал более 200 тысяч лайков.

Напомним, что в сети ходило множество слухов о том, что Константин Меладзе изменяет своей жене со своей подопечной, участницей группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Но девушка сразу же опровергал их роман, заявив, что давно обручена с другим мужчиной.



