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Вера Брежнева ответила на слухи об изменах мужа с помощью фото

Брежнева решила порадовать фанатов новым фото

сегодня, 13:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Личная жизнь украинской певицы Веры Брежневой и ее супруга Константина Меладзе находится под пристальным вниманием, как поклонников, так и прессы. Недавно в сети ходило множество слухов, что в паре начался разлад и известный продюсер пошел "на лево". Недавно Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала фото с возлюбленным, чем опровергла все домысли и сплетни. 

Украинская певица показала снимок, на котором нежно обнимается с мужем. Она отметила, что новая фотография с Константином была одним из самых популярных запросов от ее поклонников. Фанаты Веры тут же отметила, что пара выглядит счастливо и поздравили их с наступающим Новым годом. Меньше, чем за сутки пост звезды набрал более 200 тысяч лайков. 

Напомним, что в сети ходило множество слухов о том, что Константин Меладзе изменяет своей жене со своей подопечной, участницей группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Но девушка сразу же опровергал их роман, заявив, что давно обручена с другим мужчиной. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Вера Брежнева резко ответила хейтерам, которые интересовались ее личной жизнью. 

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