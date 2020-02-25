Космический аппарат NASA зафиксировал сотни "марсотрясений"

Новейший марсианский аппарат NASA подтвердил, что землетрясения и даже подземные толчки регулярно сотрясают Красную планету. Ученые сообщили, что сейсмометр с космического корабля InSight обнаружил десятки марсотрясений.

Ряд исследовательских работ посвящен 174 маршбекам, отмеченным в сентябре прошлого года. Двадцать четыре были относительно сильны - величины от 3 до 4 и, очевидно, произошли от отдаленных подземных спусковых механизмов. Остальные были меньше, с неопределенной величиной и происхождением. Исследователи заявили на пресс-конференции, что даже сильные землетрясения не представляют опасности для кого-либо на поверхности планеты. С тех пор общее число случаев марсотрясений возросло до более чем 450 раз. Большинство из них были небольшой силы, сообщил в электронном письме ведущий ученый InSight Брюс Банердт из Лаборатории реактивного движения NASA.



Основная причина марсианских землетрясений - длительное охлаждение планеты, что приводит к ее сжатию и разрушению хрупких внешних слоев, сообщил журналистам Банердт. Но не ясно, какие детальные механизмы вызывают конкретные марсотрясения, сказал он. По словам исследователей, хотя команда не может исключить воздействия метеоритов, источник подземных толчков находится под землей. Тем не менее, космический аппарат на орбите Марса ищет признаки недавних ударов, а камеры InSight сканируют метеоры в ночном небе. По состоянию на сегодня, метеориты в близости от Марса обнаружены не были.



Аппарат InSight приземлился в небольшом кратере в Elysium Planitia Марса в ноябре 2018 года. Его сейсмометр был установлен прямо на вулканической равнине. Аппарат ожидает в общей сложности два года или один полный марсианский год геологических исследований. Вероятно, произошло больше марсотрясений, чем регистрирует сейсмометр; помехи от ветра и других погодных условий могут вредить измерениям.

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