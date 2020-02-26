Компания SpaceX начнет создавать космические корабли в Лос-Анджелесе

Дорожная карта SpaceX к Марсу теперь включает порт Лос-Анджелеса. Во вторник городской совет Лос-Анджелеса утвердил разрешение, которое позволяет компании Илона Маска использовать участок на Terminal Island в порту для строительства аэрокосмических частей.

Представители SpaceX сообщили представителю городского совета Джо Бускайно, что компания заинтересована в портовой площадке, поскольку ей необходимы дополнительные производственные мощности для космического корабля Starship и ракеты-носителя. Представитель SpaceX на прошлой неделе на заседании комиссариата порта не упомянул Starship во время своей презентации проекта, но сказал, что компания будет использовать портовый участок для достижения своей цели создания межпланетного общества, включающего Марс.

По словам Бускайно, порт будет использоваться для инженерных, производственных и научно-исследовательских работ при создании Starship. Еще в 2018 году SpaceX заявила, что построит в порту свою ракету и космический корабль Mars, и получила одобрение Совета комиссаров порта и городского совета Лос-Анджелеса на аренду той же полосы земли на Terminal Island. Год спустя SpaceX передумала и перенесла деятельность в Техас, сославшись на необходимость "упростить работу". В прошлом месяце официальный представитель компании обратился к Бускайно и в портовой департамент с просьбой восстановить права компании на использование порта.

В настоящее время компания строит прототипы системы Starship на своем объекте возле пляжа Бока Чика в южном Техасе. В Южной Калифорнии она производит ракеты Falcon 9 и капсулы Dragon в Хоторне. За Terminal Island SpaceX будет платить первоначальную годовую арендную плату в размере 1,7 млн. долларов США плюс ежегодное увеличение на основе индекса потребительских цен. Компания также может претендовать на арендные кредиты, если это улучшит собственность.

Как сообщало издание "Комментарии", SpaceX усиленно готовится к старту первых космических туристов.

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