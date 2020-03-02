NASA объявило о новом наборе астронавтов

NASA готовится к запуску в этом году американских астронавтов на американских ракетах с американской земли. В связи с этим агентство объявляет, что принимает заявки со 2 по 31 марта для следующего класса астронавтов поколения Artemis.

С 1960-х годов NASA отобрало 350 человек для обучения в качестве кандидатов в космонавты для своих все более сложных миссий по исследованию космоса. Теперь же в рамках миссии Artemis, а также ряда других проектов, космическому агентству требуются новые астронавты.

К основным требованиям, предъявляемым к кандидатам, относятся гражданство США и степень магистра в области STEM, включая инженерные, биологические, физические, компьютерные или математические отрасли, в аккредитованном учебном заведении.

Кандидаты также должны иметь как минимум два года соответствующего профессионального опыта или как минимум 1000 часов командного времени на реактивных самолетах. Кандидаты-космонавты должны успешно пережить длительный космический полет. Только после этого их признают годными к работе в рамках миссии Artemis. NASA планирует отобрать новый класс кандидатов в космонавты в середине 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии", астронавты впервые в истории испекли в космосе печенье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!