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NASA объявило о новом наборе астронавтов

После завершения обучения и программы отбора, новые астронавты смогут начать работу в рамках космической миссии Artemis

сегодня, 14:23
Автор:

• Зинченко Павел

NASA объявило о новом наборе астронавтов

NASA готовится к запуску в этом году американских астронавтов на американских ракетах с американской земли. В связи с этим агентство объявляет, что принимает заявки со 2 по 31 марта для следующего класса астронавтов поколения Artemis.

С 1960-х годов NASA отобрало 350 человек для обучения в качестве кандидатов в космонавты для своих все более сложных миссий по исследованию космоса. Теперь же в рамках миссии Artemis, а также ряда других проектов, космическому агентству требуются новые астронавты.

К основным требованиям, предъявляемым к кандидатам, относятся гражданство США и степень магистра в области STEM, включая инженерные, биологические, физические, компьютерные или математические отрасли, в аккредитованном учебном заведении.

Кандидаты также должны иметь как минимум два года соответствующего профессионального опыта или как минимум 1000 часов командного времени на реактивных самолетах. Кандидаты-космонавты должны успешно пережить длительный космический полет. Только после этого их признают годными к работе в рамках миссии Artemis. NASA планирует отобрать новый класс кандидатов в космонавты в середине 2021 года.

Как сообщало издание "Комментарии",  астронавты впервые в истории испекли в космосе печенье.


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Источник: https://www.nasa.gov/press-release/explorers-wanted-nasa-to-hire-more-artemis-generation-astronauts
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