Китайский автопроизводитель начнет создавать космические спутники

За последние десять лет китайский автомобильный гигант Geely расширил сферу своей деятельности, включив в нее все, от грузовиков до скоростных поездов, пассажирских беспилотников и Volvo. Но его новейшие усилия могут связать все это воедино, поскольку компания объявила, что собирается построить свою собственную спутниковую сеть, чтобы сделать так называемую "интеллектуальную трехмерную мобильную экосистему".

Geely объявила, что построит завод по производству спутников и испытательный центр в портовом городе Тайчжоу в провинции Чжэцзян, в котором компания была основана. Объект будет способен создавать "разнообразные спутниковые модели", некоторые из которых будут предоставлены другим компаниям. Geely сообщает, что начнет запуск спутниковой сети уже в конце этого года, но не указала, насколько она будет большой. Reuters сообщает, что компания вкладывает в проект около 326 миллионов долларов и в конечном итоге будет производить 500 спутников в год.

По информации Geely, эти низкоорбитальные спутники будут поддерживать высокоскоростную передачу данных, точную навигацию и облачные вычисления, а также будут содействовать быстрым беспроводным обновлениям транспортных средств компании. Похоже, что Geely не хочет открывать свои спутниковые созвездия, вроде тех, которые создают SpaceX и OneWeb. Вероятнее всего, эти спутники не будут использоваться для стандартных интернет-соединений.

Как сообщало издание "Комментарии", Чехия выпустит на орбиту военные спутники.

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